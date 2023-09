Previsioni meteo Roma e Lazio 14 settembre: arriva la pioggia, temperature fino a 29 gradi Pioggia debole durante la notte e cielo nuvoloso nell’arco della giornata con massime fino a 29 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 14 settembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 14 settembre, registrano cielo poco nuvoloso e temperature massime che arriveranno a 29 gradi. Nella notte sulla Capitale potrebbe cadere debole pioggia, una perturbazione tuttavia passeggera, perché nei prossimi giorni, specialmente nel weekend, il tempo si manterrà bello e soleggiato. Sul fronte delle temperature ci sarà un calo, ancora lieve per ora, le massime oggi non arrivano ai 30 gradi nella regione nelle ore centrali della giornata. L'alta pressione di origine africana, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, sta perdendo intensità.

Venerdì si attende cielo poco nuvoloso con massime di 30 gradi, mentre per quanto riguarda il weekend vedremo una prima parte con nubi e cielo coperto, nella giornata di sabato, domenica il sole brillerà indisturbato, con cielo sereno e tempertature massime di 32 gradi, quindi si registrerà un nuovo aumento, con la rimonta dell'anticiclone africano, che ci farà godere ancora l'estate settembrina.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 14 settembre

Oggi, giovedì 14 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso o nuvoloso. Nel dettaglio sulla Capitale di notte potrebbe cadere debole pioggia. Le temperature in città oscilleranno tra 19 e 29 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con cielo poco nuvoloso su Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Per quanto riguarda le temperature sono ovunque in calo, con minime tra 18 e 29 gradi a Frosinone, tra 20 e 28 a Latina, 17 e 25 a Rieti, 17 e 26 a Viterbo.