Previsioni meteo Roma e Lazio 14 luglio 2022: nuova ondata di calore, ancora sole e caldo Una nuova ondata di calore si sta per abbattere sul nostro Paese: non fa eccezione il Lazio, dove continuano a registrarsi sole e caldo.

A cura di Beatrice Tominic

L'ondata di caldo non accenna a fermarsi: anche nei prossimi giorni il sole e le temperature molte alte invadono la capitale e le province della regione Lazio dove si raggiungono, anche nella giornata di oggi, giovedì 14 luglio, valori molto alti. Dopo l'allerta caldo con i ripetuti bollini rossi che hanno caratterizzato soprattutto a Roma e nelle altre città, il caldo non accenna a fermarsi: "L'ondata di calore sarà ancora più eccezionale rispetto a quella precedente e avrà più o meno la stessa durata", ha dichiarato in un'intervista per Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci.

Previsioni meteo nella capitale

Oggi a Roma le temperature minime non scendono mai oltre i 20 gradi. Come ha spiegato il colonnello, il caldo colpisce soprattutto le città: Roma, in particolare, oggi e nei prossimi giorni rischia di raggiungere facilmente i 40 gradi. "A Roma, nelle zone interne della città, ci saranno picchi di caldo superiore a 40 gradi – ha detto nello specifico – in queste zone la temperatura è di circa 4 gradi più alta rispetto alle periferie. Quando sostengo che a Roma faranno 36 gradi, sto parlando di valori misurati non all'interno della città, ma all'esterno. In centro dovremo aggiungerne circa 4 in più".

Previsioni meteo nelle province: temperature ancora oltre i 30 gradi

Anche nelle province della regione Lazio la situazione resta simile. Le piogge, tornate a mostrarsi esattamente una settimana fa, oggi sembrano già un ricordo lontano: tutti i territori sono caratterizzati da un caldo sole. Secondo Il meteo.it, le temperature minime più basse si toccano a Rieti, dove oggi il termometro mostra temperature comprese fra i 14 e i 31 gradi. La provincia più a nord, quella di Viterbo, registra un grado in più, fra i 15 e i 32. A Frosinone e Latina, infine, si registrano fra i 17 e i 31 gradi, mentre nel capoluogo pontino fra i 19 e i 30.