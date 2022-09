Previsioni meteo Roma e Lazio 13 settembre: ultimi giorni di caldo, poi calano le temperature Sole e caldo oggi a Roma e nelle altre province del Lazio, dove le temperature andranno dai trentuno gradi di Roma ai ventisette di Rieti e Viterbo.

A cura di Redazione Meteo

Ultimi giorni di caldo torrido a Roma e nel Lazio. Secondo le previsioni meteorologiche, nella regione si avranno ancora pochi giorni con le temperature oltre i trenta gradi, dopodiché queste poi crolleranno, arrivando intorno ai venticinque già a partire dal fine settimana.

In particolare domani nella capitale le temperature massime arriveranno a trentuno gradi. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, non sono previste piogge e i venti soffieranno tra deboli e moderati. La temperatura minima arriverà invece a diciotto gradi e non scenderà oltre.

Il picco di afa, come al solito, si registrerà tra le 14 e le 17, ore in cui non è consigliato uscire di casa alle persone anziane e ai bambini, onde evitare colpi di calore.

La situazione sarà simile nelle altre province del Lazio. A Frosinone il termometro oscillerà tra i 19 e i 29 gradi, non sono previste piogge e il cielo sarà soleggiato per tutto il giorno. Stessi gradi a Latina, mentre a Rieti le temperature sono un po' più basse, con minime sui dodici gradi e le massime a ventisette, così come a Viterbo.

La situazione però è destinata a cambiare nei prossimi giorni. Soprattutto all'avvicinarsi del fine settimana sembra che il maltempo tornerà ad abbattersi sulla regione, con piogge e temporali che dureranno tutta la giornata.

Con le piogge le temperature si abbasseranno. A Roma in particolare il termometro scenderà di almeno sei gradi, con le massime che non supereranno i venticinque. Sta quindi definitivamente terminando l'estate, con le sue temperature altissime che hanno creato non pochi problemi e disagi alla popolazione.