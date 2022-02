Previsioni meteo Roma e Lazio 13 febbraio: torna il maltempo, piogge e temperature in calo La giornata di oggi, a Roma e nel Lazio, sarà segnata dal maltempo e dal lieve abbassamento delle temperature, con piogge nel pomeriggio e in serata.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una domenica dal tempo altalenante e variabile. Oggi, domenica 13 febbraio, su tutta la regione il meteo non sarà piacevole come quello che abbiamo avuto nei giorni scorsi, anche se le temperature rimarranno miti e si attesteranno in tutto il Lazio sui 15/16 gradi. A Roma, secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, ci saranno "nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1562m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente".

Meteo Lazio: pioggia a Rieti e Viterbo

Il tempo sarà simile anche nelle altre province del Lazio. Se a Roma non sono previste piogge durante la giornata, ma deboli precipitazioni verso la sera, non sarà così in altre zone, dove piogge sono attese già nel pomeriggio. A Frosinone ci saranno nubi sparse e schiarite per l'intera giornata, con temperature comprese tra 4 e 13 gradi. Non sono previste piogge. Simile la situazione a Latina, dove la massima sarà invece di 15 gradi. Durante il giorno non sono previste piogge, che arriveranno invece durante la sera. Precipitazioni nel pomeriggio a Rieti, dove soprattutto la mattina il cielo sarà molto nuvoloso. Le temperature saranno più basse rispetto alle altre zone del Lazio, e saranno comprese tra 2 e 11 gradi. Pioggia anche nel pomeriggio a Viterbo, dove il cielo sarà nuvoloso tutta la giornata, e la sera. Qui le temperature massime saranno di 11 gradi.