Previsioni meteo Roma e Lazio 12 maggio: caldo in aumento, temperature a 27 gradi Aumenta il caldo a Roma e nelle altre province del Lazio: oggi, giovedì 12 maggio, il termometro arriverà fino a ventisette gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata calda e priva di nuvole quella che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Nella capitale, a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, giovedì 12 maggio il termometro supererà i trentacinque gradi, arrivando per la prima volta vicino ai trenta gradi. La situazione meteo rimarrà più o meno la stessa fino alla fine della settimana, con sole e caldo e ovviamente assenza di precipitazioni. I venti soffieranno tra deboli e moderati e non sono previste allerte meteo in tutta la regione. Comincia quindi la stagione del caldo, con la primavera che si sta definitivamente approcciando all'estate, con il termometro che si alza sempre di più settimana dopo settimana. Anche nei prossimi giorni non sono previste piogge in nessuna zona della regione.

Ventisette gradi a Roma, aumenta il caldo

A Roma in particolare il termometro sarà compreso tra sedici e ventisette gradi. Il cielo sarà privo di nuvole per tutta la giornata, non ci saranno piogge e i venti soffieranno deboli. Nei prossimi giorni il termometro continuerà ad alzarsi, tanto che la prossima settimana sono previsti anche trenta gradi. I cieli non saranno nuvolosi, ma tersi in qualsiasi ora della giornata. Alte temperature sono previste anche a Frosinone, dove il termometro arriverà a ventisei gradi e a Latina, dove invece rimarrà sui venticinque di massima. Venticinque gradi anche a Rieti, dove invece la minima sarà di undici gradi, e ventiquattro a Viterbo. La situazione meteo rimarrà invariata anche nei prossimi giorni, anche se il caldo aumenterà e con esso i gradi del termometro, che continueranno a crescere.