Previsioni meteo Roma e Lazio 11 maggio, migliora il tempo ma non in provincia: attesi temporali Cielo nuvoloso in tutto il Lazio. A Roma non ci saranno piogge, e le temperature saranno abbastanza gradevoli. Solo a Rieti attesi temporali tutto il giorno.

A cura di Redazione Meteo

Cielo poco nuvoloso e temperature sui venti gradi in quasi tutto il Lazio oggi, giovedì undici maggio. Unica eccezione la provincia di Rieti, dove sono attesi temporali per gran parte della giornata, con piogge abbondanti e venti che soffieranno soprattutto moderati. Nel resto della regione, invece, il meteo è in netto miglioramento e non cadranno le piogge che ci sono state nei giorni passati.

A Roma, in particolare, la temperatura minima sarà di sedici gradi, mentre la massima non dovrebbe superare i venti gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso con nubi sparse, venti deboli la mattina e moderati nel pomeriggio. Non sono previste piogge, anche se nei prossimi giorni il meteo subirà un peggioramento.

Temperature tra tredici e venti gradi a Frosinone: anche qui, nonostante il maltempo che si è avuto fino a ieri, non sono previste piogge, almeno per la giornata di oggi. Il cielo sarà principalmente nuvoloso, soprattutto a metà giornata.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 6 maggio: sole e temperature massime fino a 22 gradi

A Latina il termometro oscillerà tra una minima di quindici e una massima di venti gradi. Piogge leggere sono previste verso le 14 del pomeriggio, mentre per il resto della giornata il cielo sarà principalmente nuvoloso, con venti deboli la mattina e moderati nel pomeriggio.

Unica eccezione, come detto, è Rieti, con temporali che cadranno per tutto il giorno. Piogge cadranno sin dalla mattina, con il meteo che subirà un peggioramento nel pomeriggio. Le temperature qui saranno comprese tra tredici e diciassette gradi.

A Viterbo le temperature saranno comprese tra dieci e venti gradi, con cielo poco nuvoloso e assenza di piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.