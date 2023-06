Previsioni meteo Roma e Lazio 11 giugno: sole, ma ancora pioggia e temporali Sole e temperature fino a massime di 29 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 11 giugno.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 11 giugno, registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio il sole brillerà per una prima parte della giornata. Nelle prossime ore, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it il tempo è destinato a subire un peggioramento, con l'arrivo di forti rovesci anche sottoforma di temporali, che colpiranno anche alcuni quadranti del Lazio, come il Frusinate. L'anticiclone africano sta cercando di raggiungere il Bacino del Mediterraneo ma si trova a scontrarsi con un flusso di correnti atlantiche ancora molto forte. Sul fronte delle temperature la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere valori ben al di sopra della media stagionale. Per quanto riguarda invece la prossima settimana sono attesi rovesci anche a carattere temporalesco, cadrà ancora pioggia.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 11 giugno

Domenica 11 giugno le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo sereno di notte e al mattino, coperto nel pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 29 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Potrebbero cadere piogge isolate nella seconda parte della giornata, con annuvolamenti.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Sul resto del Lazio domenica 11 giugno le previsioni del meteo registrano un tempo parzialmente stabile. Se su Viterbo, Rieti e Latina il cielo sarà poco nuvoloso, ma sarà comunque bello e brillerà il sole, a Frosinone temporali si alterneranno a schiarite. Sul fronte delle temperature la colonnina di mercurio resterà piuttosto alta, con minime di 16 e massime di 25 gradi a Frosinone, minime di 19 e massime di 27 a Latina, minime di 14 e massime di 26 a Rieti e minime di 15 e massime di 27 a Viterbo.