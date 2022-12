Previsioni meteo Roma e Lazio 11 dicembre: ampie schiarite e sole Poche nubi e sole, ampie schiarite sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 11 dicembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 11 dicembre, registrano cielo poco nuvoloso e sole. Il quadro meterologico migliora nella seconda parte del weekend, gli esperti de Il Meteo.it lo avevano annunciato. Nubi cariche di pioggia e temporali lasceranno spazio ad ampie schiarite. Una pausa al maltempo, seppur breve. Già a partire da martedì infatti tornerà la pioggia, che andrà avanti per tutto il resto della prossima settimana. Aspetto importante lo rivestono le temperature, che inzieranno a scendere. Da lunedì infatti la colonnina di mercurio raggiungerà minime di zero e meno uno nell'Alto Lazio di notte e al mattino presto. Le città più fredde saranno Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 11 dicembre

Tempo ancora instabile, ma con un miglioramento complessivo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 11 dicembre. Nel dettaglio sulla Capitale di notte pioverà ancora, anche cse con precipitazioni di debole instensità. Al mattino il cielo sarà poco nuvoloso, con sole nel pomeriggio e cielo sereno di sera. Durante la giornata infatti le precipitazioni saranno assenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 14 gradi, ancora piuttosto alte rispetto alla media stagionale. Sul resto della regione ci aspettiamo ampie schiarite e qualche sporadica e debole pioggia. Il quadro meterologico migliorerà in tutto il Lazio. Per quanto riguarda i valori siamo sui tra 6 e 13 a Frosinone, 9-14 a Latina, 3-10 a Rieti, 3-11 a Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 12 dicembre

Lunedì 12 dicembre le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse di notte, cielo sereno al mattino e nel pomeriggio e di nuovo nubi sparse di sera. Le precipitazioni saranno assenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 3 e massime di 12 gradi e il vento soffierà debole. Cielo sereno con poche nubi sul resto del Lazio. I valori subiranno un calo, le minime scenderanno anche a Roma, mentre negli altri capoluoghi si avranno tra i 4 e i 12 gradi a Frosinone, tra i 6 e i 13 a Latina. Il calo più significativo verrà registrato a Rieti, dove le minime scenderanno fino allo zero e le massime non supereranno gli 8 gradi e a Viterbo, dove le minime scenderanno a -1 e le massime si attesteranno sempre sugli 8 gradi.