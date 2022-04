Previsioni meteo Roma e Lazio 11 aprile: sole e temperature fino a quasi 20 gradi La giornata di oggi, lunedì 11 aprile, sarà caratterizzata dal bel tempo e dal sole che splenderà per tutta la giornata.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Dopo il vento forte che si è abbattuto sulla regione nel fine settimana, lunedì 11 aprile i venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre il clima sarà gradevole e le temperature alte, fino ad arrivare a quasi 20 gradi. A Roma, in particolare, secondo quando riportato da Meteo 3B, ci sarà "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2631m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente".

Previsioni meteo Lazio: -1 grado a Rieti

La situazione sarà simile anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo le minime saranno più basse rispetto alla capitale, arrivando nel caso di Rieti a -1 grado. Le massime però saranno molto alte, arrivando a 17 gradi. Stessa cosa anche nelle altre province, con minime più rigide e massime alte. La situazione rimarrà simile anche nei prossimi giorni, con temperature alte. Non sono previste piogge fino alla fine della settimana, a meno di variazioni improvvise delle condizioni meteo nel Lazio. In generale le temperature continueranno ad alzarsi, fino ad arrivare a un clima primaverile caldo e gradevole. I venti soffieranno in tutta la regione tra deboli e moderati, in alcune ore saranno previsti annuvolamenti ma passeggeri.