Previsioni meteo Roma dal 9 al 15 agosto: arriva Lucifero, caldo e temperature fino a 40 gradi L’anticiclone Lucifero porterà le temperature fino a massime di 40 centigradi. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano infatti un aumento dei valori su tutto il territorio nella settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 agosto. Il weekend di Ferragosto il tempo sarà bello e soleggiato.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 9 a domenica 15 agosto registrano sole e caldo, con temperature che arriveranno a toccare massime di 40 centigradi. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it è in arrivo sull'Italia e sul Lazio un potente anticiclone africano denominato ‘Lucifero', che farà alzare la colonnina di mercurio con valori veramente bollenti, che al Sud raggiungeranno 50 centigradi. Ci troviamo infatti davanti all'ondata più calda dell'estate 2021, che avvolgerà l'intera Penisola e che durerà diversi giorni prima di farci tirare un sospiro di sollievo. Il quadro metereologico rimarrà invariato per l'intero arco della settimana e fino a Ferragosto compreso, non sono infatti in vista segnali di cedimento. Anche di notte farà molto caldo specialmente in città. Per un abbassamento delle temperature e giornate più miti sarà necessario attendere le prossime settimane.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 9 agosto

Oggi, lunedì 9 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo, con temperature comprese tra 23 e 34 centigradi. Nel dettaglio il cielo è coperto la notte, poco nuvoloso al mattino, con nubi sparse nel corso del pomeriggio e sereno di sera. Il vento soffia moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con cielo poco nuvoloso e nubi sparse e punte massime fino a 34 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di Ferragosto

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 14 e domenica 15 agosto, registrano tempo bello e soleggiato, con valori compresi tra 20 e 37 centigradi. Il weekend di Ferragosto il tempo si manterrà stabile e continuerà a fare molto caldo, giornate perfette per le vacanze al mare o in montagna. Tantissime le persone che andranno in ferie questa settimana.