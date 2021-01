Le previsioni del meteo a Roma per la settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 gennaio registrano una forte instabilità dal punto di vista meteorologico, con un nuovo vortice in arrivo da domani, che porterà pioggia e neve anche in collina, insieme ad una corrente d'aria di origine polare. Come prevedono gli esperti de IlMeteo.it, per lunedì sono previste precipitazioni di carattere temporalesco sulla Capitale e sul resto dei capoluoghi di provincia, con neve sugli Appennini. A partire da martedì avremo un crollo delle temperature, che a Roma arriveranno a zero centigradi, un repentino abbassamento rispetto ai valori registrati nei giorni precedenti. Per giovedì è previsto un peggioramento, con piogge e temporali. Un nuovo aumento dei valori dovrebbe registrarsi, venerdì, ad aprire i cosiddetti ‘Giorni della Mela', convenzionalmente considerati i più freddi dell'anno, mentre il weekend potrebbe rivelarci delle sorprese, ma per delle previsioni più precise è necessario attendere i prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 25 gennaio

Domani, lunedì 25 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, temporale al mattino, pioggia moderata alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 12 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con temporali su tutto il territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 30 e domenica 31 gennaio

È ancora presto per dire con esattezza come sarà il tempo nel weekend di sabato 30 e domenica 31 gennaio. Le previsioni ad oggi registrano un nuovo innalzamento delle temperature proprio nei ‘Giorni della Merla'. Venerdì sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte, con nubi sparse al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e ancora con nubi sparse di sera. Le precipitazioni saranno assenti per l'intero arco della giornata, con valori tra gli 8 e i 12 centigradi. Un quadro simile dovremmo averlo anche per sabato e domenica sia su Roma che sul resto del territorio del Lazio.