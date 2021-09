Previsioni meteo Roma dal 20 al 26 settembre: autunno di sole e massime di 30 gradi Cielo sereno, sole e massime fino a 30 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 settembre. Mercoledì 22 settembre entra l’autunno, ma ad attenderci sono giornate ancora belle e miti dal punto di vista dei valori. Bel tempo anche nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma dal 20 al 26 settembre registrano una settimana con tempo ancora stabile e soleggiato. Ci troviamo nella seconda parte del mese, con la fine ufficiale dell'estate in calendario per mercoledì 22 settembre e l'inizio dell'autunno. Nonostante l'arrivo della nuova stagione, che mette un punto ai mesi scorsi, le temperature si manteranno tuttavia ancora al di sopra della media. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it sono in arrivo sull'Italia alcuni freschi cicloni carichi di pioggia, che cadranno su alcune zone del Nord e del Centro. Il Lazio tuttavia almeno per il momento pare esserne esente. Sulla Capitale e sul resto dei capoluoghi di provincia durante la settimana brillerà il sole, disturbato solo da innocue nubi che lo copriranno a tratti, ma non dovrebbe piovere.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 20 settembre

Domani, lunedì 20 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, con cielo sereno di notte, nubi sparse al mattino, cielo poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, e cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 27 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, dove il tempo continuerà ad essere stabile, parzialmente soleggiato.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 25 e domenica 26 settembre

Nonostante sia entrato l'autunno, il primo weekend della nuova stagione si preannuncia ancora all'insegna del bel tempo e dei valori miti. A Roma sia nella giornata di sabato che di domenica il cielo sarà sereno o parzialmente soleggiato, con precipitazioni assenti. Le temperature potranno addirittura registrare un aumento di qualche grado, con massime fino a 30 nelle ore centrali della giornata. Per informazioni più dettagliate sulle previsioni del meteo per il fine settimana sarà necessario attendere gli aggiornamenti che arriveranno nei prossimi giorni.