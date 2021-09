Previsioni meteo Roma 9 settembre: sole e caldo, temperature fino a 30 gradi Bel tempo, con cielo sereno e sole e temperature con massime che arriveranno a 30 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma per giovedì 9 settembre. I valori nonostante ci troviamo praticamente a metà settembre si manterranno alte. Sole e caldo anche nel weekend di sabato 11 e domenica 12 settembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 9 settembre registrano cielo sereno e sole, con massime di 30 centigradi. Tempo ancora bello sulle regioni centrali e sul Lazio, mentre gli eperti prevedono che nei prossimi giorni un ciclone Mediterraneo si avvicinerà all'Italia e porterà un peggioramento del quadro meteorologico. Oggi sulla Capitale il cielo sarà sereno per l'intero arco della giornata, con temperature comprese tra minime di 15 e massime di 30 centigradi nelle ore centrali della giornata, precipitazioni assenti e vento che soffierà da debole a moderato. Anche se il maltempo non dovrebbe interessare nello specifico le regioni centrali ed il Lazio, tra venerdì sera e sabato pomeriggio il cielo sarà coperto, per poi lasciare di nuovo spazio al sole nel weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 10 settembre

Domani, venerdì 10 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno di notte, al mattino e di pomeriggio, coperto di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di e massime di 15 e massime di 29 centigradi. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con cielo poco nuvoloso e valori che si manterranno stabili.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 11 e domenica 12 settembre

Secondo quanto annunciano gli esperti de IlMeteo.it il tempo dovrebbe mantenersi stabile anche nel weekend. Il fine settimana vedrà una prima parte un po' incerta, con un miglioramento a seguire. Le previsioni del meteo a Roma per sabato 11 settembre vedranno cielo coperto di notte e al mattino, sole e caldo nel pomeriggio e cielo sereno di sera. I valori oscilleranno tra 19 e 30 centigradi. Domenica 12 settembre a Roma il cielo sarà poco nuvolso, valori compresi tra minime di 17 e massime di 31 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio.