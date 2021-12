Previsioni meteo Roma 9 dicembre: pioggia e temporali per tutta la giornata Pioggia moderata e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 9 dicembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 9 dicembre, registrano pioggia e temporali. Il maltempo imperversa ancora sulla Capitale e sul Lazio con precipitazioni moderate. Ciò a causa di un vortice che provocherà anche un calo delle temperature, con le minime che si attesteranno pari o di poco al di sotto dello zero. Nei prossimi giorni il quadro meterologico resterà piuttosto instabile e perturbato, venerdì sono previste ancora piogge moderate, sabato invece dovrebbe registrarsi un primo miglioramento, per poi lasciare spazio a domenica, quando tornerà a brillare il sole, con ampie schiarite su tutto il territorio della regione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 9 dicembre

Oggi, giovedì 9 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia e temporali per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni cadranno moderate e il vento soffierà da forte a moderato. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 8 e massime di 13 gradi centigradi. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con temporali anche su Frosinone e Latina e pioggia su Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 11 e domenica 12 dicembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 dicembre registrano un weekend all'insegna dell'instabilità, con una prima parte ancora incerta e una seconda che verdrà invece tornare a splendere il sole. Sabato sulla Capitale nel dettaglio ci saranno temporali durante la notte con precipitazioni abbondanti fino a 9 millimetri, mentre nel resto della giornata è previsto cielo coperto o poco nuvoloso e pioggia debole. Le temperature in città oscilleranno tra minime 7 e massime di 10 gradi centigradi. Nel resto del Lazio sono previste nubi sparse con isolate piogge che cadranno su Rieti e Viterbo. Domenica cielo sereno a Roma per tutto l'arco della giornata, con precipitazioni assenti e vento che soffierà da forte a moderato. Le temperature oscilleranno tra 4 e 10 gradi centigradi. Cielo sereno e sole anche nel resto del Lazio, con minime in calo sullo zero o al di sotto.