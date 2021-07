Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 8 luglio registrano bel tempo, con temperature massime che arriveranno a 34 centigradi. Si preannuncia un'altra giornata all'insegna del caldo, grazie all'influenza dell'anticiclone africano sull'Italia e sulle regioni centrali. Ancora tempo stabile dunque tuttavia, come avvertono gli esperti de IlMeteo.it il quadro meteorologico potrebbe cambiare a partire dalla prossima settimana, con l'arrivo di aria fresca e temporali, che ci faranno assistere ad una pausa, seppur breve, dell'estate 2021. In concomitanza di un peggioramento incombente ci sarà anche un crollo temporaneo delle temperature, che scenderanno al di sotto dei 30 centigradi. Ma per avere informazioni più precise e dettagliate in cui ciò avverrà sulle date sarà necessario attendere i prossimi giorni.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 8 luglio

Domani, giovedì 8 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso. Nel dettaglio al mattino le previsioni registrano poco nuvoloso di notte, con sole e caldo al mattino, nubi sparse nel corso del pomeriggio e cielo poco nuvoloso di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 20 e massinme di 34 centigradi. Il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, dove il cielo sarà coperto da nubi sparse.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 10 e domenica 11 luglio

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 10 e domenica 11 luglio registrano un weekend all'insegna del bel tempo e del caldo in tutta la regione. Sabato sulla Capitale e sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio il cielo sarà sereno e soleggiato e dovremo attenderci valori che oscilleranno tra minime di 17 e massime di 33 centigradi in città. Domenica lo stesso, il tempo si manterrà bello ovunque senza annuvolamenti e le temperature saranno ancora stabili, tra i 18 e i 33 centigradi, leggermente più basse rispetto all'inizio della settimana, quando il termometro ha raggiunto picchi di 36 centigradi nelle ore centrali.