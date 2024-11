video suggerito

Previsioni meteo Roma 7 novembre: nubi sparse e temperature fino a 20 gradi Cielo nuvoloso con temperature fino a maassime di 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 7 novembre. Il maltempo si attende per la prossima settimana.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 7 novembre, registrano tempo bello e stabile con temperature che registrano fino a massime di 20 gradi. Giovedì la pressione è stabile sulla regione. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it la giornata è contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso.

Se le temperature massime arrivano fino a 20 gradi le minime sono piuttosto basse. Il cielo è coperto nel weekend sulla regione, con parziali schiarite ma niente pioggia. Il tempo si mantiene ancora bello, con qualche annuvolamento, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Poi il quadro meteorologico cambierà con il ritorno del maltempo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 7 novembre

Oggi, giovedì 7 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino, di pomeriggio e alla sera. Le temperature oscillano tra 11 e 20 gradi, le precipitazioni sono assenti e il vento soffia debole.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio. Nubi sparse coprono il cielo su Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo, ma le precipitazioni saranno assenti. Sul fronte delle temperature abbiamo tra 10 e 20 gradi a Frosinone, tra 12 e 21 gradi a Latina, tra 7 e 19 gradi a Rieti, tra 8 e 19 gradi a Viterbo.