Previsioni meteo Roma 3 gennaio: torna il freddo, temperature in calo Un primo calo delle temperature caratterizza le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 3 gennaio. Dalla Befana torna il Buran, con valori sottozero.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 3 gennaio, registrano ancora tempo bello, con cielo sereno o prazialmente nuvoloso. La novità della settimana riguarda il fronte delle temperature, che sono in calo rispetto ai giorni scorsi. Già a partire da oggi infatti assisteremo a un primo parziale cambiamento, con massime che nella Capitale non supereranno i 13 gradi centigradi, a fronte dei 17 registrati nei giorni scorsi. Progressivamente i valori infatti si allinieranno a quelle che sono le medie stagionali. Ad annunciare il cambio del quadro meterologico sono anche gli esperti de Il Meteo.it, che hanno spiegato come in questa settimana l'alta pressione opera dell'anticiclone africano perderà d'intensità, lasciando spazio al vortice di bassa pressione, che riporterà il maltempo sull'Italia e sulle regioni centrali. In settimana è infatti previsto cielo coperto e pioggia. Gli esperti prevedono inoltre intorno all'Epifania il ritorno del Buran, l'ondata di aria gelida proveniente dalla Russia, che determinerà un vero e proprio crollo della colonnina di mercurio, che scenderà sotto lo zero.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 3 gennaio

Oggi, lunedì 3 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto di notte, con ampie schiarite e parziali annuvolamenti al mattino e per l'intero arco della giornata. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 9 e massime di 13 gradi centigradi. Nel resto del territorio del Lazio sono previste nubi sparse, con nebbie al mattino. Le minime si manterranno ancora abbondantemente al di sopra dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 8 e domenica 9 gennaio

Per il weekend di sabato 8 e domenica 9 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole nella prima parte del fine settimana, mentre nella seconda ci saranno parziali annuvolamenti e piogge passeggere. L'aspetto più rilevante del weekend saranno le temperature: tornerà infatti il freddo a partire dalla Befana, che porterà le minime al di sotto dello zero. Sabato a Roma ci sarà il sole, con valori compresi tra 2 e 9 gradi centigradi. A Rieti e Viterbo le minime scenderanno a -3 di notte e al mattino presto. Domenica sulla Capitale a partire dal pomeriggio e di sera sono previste piogge da deboli a moderate, mentre le temperature, come nel resto del territorio del Lazio, resteranno più o meno invariate.