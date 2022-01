Previsioni meteo Roma 27 gennaio: clima freddo, minime a 2 gradi Oggi, giovedì 27 gennaio, a Roma la giornata sarà segnata dal clima rigido e dal cielo poco nuvoloso. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, giovedì 27 gennaio, nella città di Roma sarà una giornata dal clima rigido (soprattutto per quanto riguarda le temperature minime) e dal cielo sereno o poco nuvoloso. Nubi sparse saranno presenti soprattutto nella prima parte della mattina, con il termometro che arriverà a toccare anche due gradi, ma nel pomeriggio il cielo dovrebbe rischiararsi di più. Non sono previste piogge per tutto il giorno. Su Roma giovedì noteremo tempo stabile e asciutto con cielo sereno o poco nuvoloso – spiega Meteo 3B – valori di temperatura minima prossimi a 2/3°C. Temperature massime fino a 11/13°C. Nuvolosità diffusa venerdì, complice il rapido transito di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa, ma senza fenomeni. Probabile un weekend con sole prevalente e temperature stabili. Ventilazione debole specie da Nord-Est".

Meteo Roma e Lazio: freddo a Rieti e Viterbo

La situazione meteo della capitale dovrebbe rimanere invariata anche nei prossimi giorni, con le massime che però scenderanno progressivamente fino a 11 gradi. In ogni caso non arriveranno le piogge, almeno fino alla fine di questo weekend, mentre le minime dovrebbero rimanere abbastanza basse, intorno ai due gradi. Temperature più basse, come al solito, in provincia. Soprattutto a Rieti e Viterbo, le province più fredde del Lazio, le minime potrebbero arrivare a sfiorare i zero gradi. A Latina e Frosinone, invece, il tempo sarà molto più simile a quello di Roma. In nessuna zona del Lazio sono previste piogge fino alla fine della settimana, ma il cielo sarà principalmente nuvoloso con schiarite in alcune ore della giornata.