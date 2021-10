Previsioni meteo Roma 26 ottobre: maltempo e pioggia, temperature in calo L’attenzione è alta per l’uragano che sta imperversando sul Sud Italia. A Roma e nel Lazio per oggi, martedì 26 ottobre, le previsioni del meteo registrano pioggia debole a partire dalla notte fino a sera e temperature in calo. Il prossimo weekend sarà invece all’insegna della forte instabilità.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia, con massime che non supereranno i 18 centigradi. Già a partire dalla notte si attendono deboli precipitazioni, che proseguiranno per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 18 centigradi. È in atto sull'Italia Meridionale un uragano Mediterraneo, che continuerà ad imperversare al Sud, mantenendo alto lo stato d'emergenza per una forte fase di maltempo, con il rischio che si verifichino alluvioni. Ad essere coinvolte maggiormente saranno soprattutto le regioni che affacciano sullo Ionio e sul versante Adriatico, tuttavia la pioggia arriverà ad interessare anche il centro, in particolare, nella parte del Basso Lazio. Le temperature, specialmente le massime, scenderanno di qualche grado centigrado.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 26 ottobre

Domani, martedì 26 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno di debole intensità, e cadranno dalla notte alla sera. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi di provincia, pioverà infatti su tutto il Lazio, mentre le massime sono in calo di qualche grado centigrado.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 30 e domenica 31 ottobre

Il weekend di sabato 30 e domenica 31 ottobre si preannuncia ll'insegna dell'instabilità, con una prima parte di cielo sereno o poco nuvoloso e una seconda di maltempo. È ancora presto per dirlo con esattezza, le previsioni del meteo nella Capitale per sabato vedrebbero cielo poco nuvoloso durante la notte, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 12 e massime di 21 gradi centigradi. Per domenica è previsto invece un repentino peggioramento, con cielo coperto di notte, nubi sparse al mattino, pioggia debole nel pomeriggio e di sera. Domenica è prevista pioggia anche sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio.