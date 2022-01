Previsioni meteo Roma 25 gennaio: sole e freddo, temperature in calo in città Tempo bello e soleggiato e temperature stabili. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 25 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 25 gennaio, registrano tempo bello, con cielo sereno e sole. Il fattore più interessante della settimana riguarda il fronte delle temperature, che subiranno un lieve calo. Oggi infatti le minime scendono a 1 e le massime non superano i 9 gradi centigradi. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it. ciò a causa di correnti gelide provenienti dai Balcani, che sono arrivate ad esercitare la loro influenza anche sul Bacino del Mediterraneo e sul Lazio. Il tempo resta ancora bello grazie all'anticiclone, con l'alta pressione che assicura la stabilità atmosferica, tuttavia specialmente in pianura sono previste nebbie. I prossimi giorni vedranno parziali annuvolamenti e ampie schiarite, con precipitazioni deboli e moderate in arrivo venerdì. Il prossimo weekend che vedrà i cosiddetti ‘Giorni della Merla' ancora bel tempo, con temperature che si manterranno stabili.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 25 gennaio

Oggi, martedì 25 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato, con valori che oscillano tra minime di 1 e massime di 9 gradi centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno dalla notte e resterà tale fino a sera per l'interno arco della giornata. Le precipitazioni sono assenti e il vento soffia debole da Nord-Nord-Est. Nel resto del territorio regionale cielo sereno e soleggiato, ma fa più freddo: a Latina le minime si attestano sullo zero, a Frosinone e Viterbo su -3 e a Rieti su -4 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 29 e domenica 30

Il weekend di sabato 29 e domenica 30 gennaio le prevsiioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e soleggiato, con qualche annuvolamento, ma senza piogge. Nel dettaglio sabato sulla Capitale il sole brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata, con temperature che oscilleranno tra minime di di 3 e massime di 11 gradi centigradi. Sole anche nel resto del Lazio, con le minime che a Frosinone si attesteranno sullo zero, mentre a Viterbo scenderanno a -1 e a Rieti a -2. Domenica ancora sole su Roma e Lazio,temperature tra 2 e 12 gradi centigradi nella Capitale, minime a -3 a Viterbo, Frosinone e Rieti.