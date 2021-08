Previsioni meteo Roma 24 agosto: pioggia e temporali, crollo delle temperature Pioggia, temporali e temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, martedì 24 agosto. Sarà una settimana all’insegna dell’instabilità, con il ritorno di aria fredda, che porterà il maltempo anche sul Lazio. Le massime non supereranno i 30 centigradi. Tempo bello nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 23 agosto registrano cielo poco nuvoloso con precipitazioni assenti e temperature in calo rispetto ai giorni scorsi. I valori oscilleranno tra minime di 20 e massime di 30 centigradi. L'anticiclone africano sta infatti ormai mostrando segni di cedimento su tutto il Paese. Come annunciato dagli esperti de Il Meteo.it l'ultima settimana di agosto sarà all'insegna dell'instabilità, soprattutto sul versante Nord e sull'area Adriatica, ma possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco potrebbero cadere anche sul Lazio. A differenza di quanto precedentemente previsto, l'estate non proseguirà indisturbata fino alla metà di settembre. È in arrivo già a partire da martedì aria fredda, che porterà il maltempo. Oggi le nubi copriranno il cielo della Capitale e il resto del territorio regionale, eccezione fatta per Frosinone, dove brillerà il sole. Nel weekend tuttavia il tempo dovrebbe essere bello e concederci ancora serene giornate al mare e nei luoghi di villeggiatura.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 24 agosto

Domani, martedì 24 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse con isolate piogge e temperature comprese tra minime di 21 e massime di 29 centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale si attendono nubi sparse di notte, cielo coperto al mattino, pioggia alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e cielo sereno di sera. Sul resto del territorio del Lazio sono previsti temporali alternati a schiarite su Rieti e Viterbo, nubi sparse su Latina e ancora cielo sereno su Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 29 agosto

L'ultimo weekend di agosto si preannuncia all'insegna del bel tempo, con cielo sereno e il sole, che brillerà indisturbato per l'intero arco del fine settimana. Saranno giornate particolarmente gradevoli, perché le massime non supereranno i 30 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, dove il cielo sarà coperto da qualche nube, piogge alternata a schiarite su Frosinone.