Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 23 giugno registrano sole, cielo sereno o velato dalle nubi. Caratteristica di questa fase sono le temperature, particolarmente alte fino a punte di 35 centigradi nelle ore centrali della giornata, ciò grazie all'influenza dell'anticiclone africano sul Bacino del Mediterraneo. Si tratta di aria particolarmente calda e afosa proveniente dal Nord Africa, che farà alzare ulteriormente i termometri. Gli esperti del IlMeteo.it annunciano che ad attenderci nei prossimi giorni saranno giornate veramente calde, arrivarndo a superare i record storici per il mese di giugno, anche quelli dell'estate del 2003, ossia la più calda da quando si effettuano rilevazioni. Per quanto riguarda la Capitale e il centro Italia la colonnina di mercurio non dovrebbe superare i 35 centigradi. Tempo bello e caldo anche nel weekend. La ‘fiammata africana' proseguirà anche nei giorni a venire, mentre per tirare un sospiro di sollievo sarà necessario attendere la prossima settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 23 giugno

Domani, mercoledì 23 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo ancora stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che oscilleranno tra minime di 19 e massime di 35 centigradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, con sole e caldo ovunque. La città più rovente sarà Frosinone, dove le massime potrebbero raggiungere i 36 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 26 e doemnica 27 giugno

Il fine settimana di sabato 26 e domenica 27 giugno sarà all'insegna del bel tempo, con parziali annuvolamenti per la giornata di domenica. Sulla Capitale sabato si attende cielo sereno di notte sole e caldo al mattino e di pomeriggio e di nuovo sereno alla sera. Le precipitazioni saranno assenti, mentre il vento soffierà da debole a moderato. I valori oscilleranno tra i 16 e i 32 centigradi. Domenica il cielo sarà sereno di notte, con soile e caldo al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di nuovo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 26 centigradi.