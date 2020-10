Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 e domenica 18 ottobre registrano cielo sereno, con temperature comprese tra minime di 11 e massime di 19 centigradi. Un weekend all'insegna del bel tempo, dopo una settimana caratterizzata da pioggia e temporali che hanno imperversato sul territorio della Regione. Già a partire da venerdì si avvertirà un primo miglioramento, per far spazio alla giornata di sabato in cui le nubi si diraderanno, lasciando il posto al sole. Ciò grazie all'arrivo di una leggera corrente anticiclonica, che sta per raggiungere l'area del Mediterraneo, regalandoci giornate più miti, e tuttavia, senza riuscire completamente a spazzare via le perturbazioni. Nella Capitale i valori potranno raggiungere o superare i 20 centigradi nelle ore più calde della giornata. Secondo gli esperti de IlMeteo.it a partire dalla prossima settimana e per i primi giorni, ci sarà un ulteriore miglioramento del quadro metereologico, con un parziale ritorno del caldo, rispetto alle medie stagionali. Ciò ci consentirà di godere di una vera e propria ottobrata.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 ottobre

Sabato 17 ottobre le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello, con valori che oscilleranno tra i gli 11 e i 19 centigradi. Nel dettaglio la giornata sulla Capitale si aprirà con pioggia debole di notte, cielo sereno al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e di nuovo sereno alla sera. Situazione analoga nel resto dei capoluoghi del Lazio, con nubi sparse.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 18 ottobre

Domenica 18 ottobre su Roma si attende un ulteriore miglioramento del quadro metereologico, con cielo sereno o poco nuvoloso e precipitazioni assenti per l'intero arco della giornata. Le temperature saranno comprese tra 9 e 19 centigradi. Bel tempo anche sul resto dei capoluoghi di provincia.