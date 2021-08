Previsioni meteo Roma 17 agosto: stop al caldo africano, temperature in calo fino a 10 gradi Temperature in calo fino a 10 centigradi è la novità tanto attesa che ci portano le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 17 agosto. Il tempo si manterrà bello, il cielo sereno e soleggiato. Ci attendono tre giorni di tregua dall’aria africana, che tornerà a farla da padrona nel weekend.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 17 agosto registrano cielo sereno e sole, con temperature che oscilleranno tra 22 e 32 centigradi. Le giornate che in tanti stavano aspettando sono arrivate, infatti già a partire da oggi i valori hanno subito un calo, che continuerà domani e dopo domani, grazie alla perdita di presa dell'anticiclone africano, che permetterà alla colonnina di mercurio di scendere fino a 10 centigradi. Ci attendono ore di caldo meno intenso e maggiormente sopportabile, dopo le temperature bollenti della scorsa settimana, che si sono avvertite fino a ieri con punte che hanno raggiunto i 40 centigradi e che sono rimaste alte anche durante la notte. Vedremo quindi uno stop al caldo africano, o almeno una pausa, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it. Un cambio del quadro metereologico che sta interessando l'Italia intera. A Nord ciò ha portato già nelle scorse ore un peggioramento del tempo, con temporali, mentre sulle regioni centrali e sul Lazio continuerà ad essere bello. Tuttavia un nuovo aumento delle temperature è in vista per il weekend, quando la colonnina di mercurio si alzerà di nuovo.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 18 agosto

Domani, mercoledì 18 agosto le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo, con temperature comprese tra 21 e 31 centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio e di nuovo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra 21 e 31 centigradi. Massime ferme sui 30 centigradi anche sul resto del territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 21 e domenica 22 agosto

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 21 e domenica 22 agosto registrano un nuovo aumento delle temperature, che oscilleranno tra 19 e 34 centigradi nella giornata di sabato e tra 20 e 35 centigradi domenica. Il cielo sarà sereno e soleggiato e tornerà a farla da padrone il caldo di origine nordafricana. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, senza particolari variazioni.