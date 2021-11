Previsioni meteo Roma 16 novembre: pioggia alternata a schiarite Pioggia alternata a schiarite e temperature fino a massime di 16 gradi centigradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 16 novembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 16 novembre, registrano pioggia alternata a schiarite e temperature massime che si attesteranno sui 16 gradi centigradi. L'Italia è ancora nella morsa del maltempo, così come il Lazio, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it, a causa di una circolazione ciclonica. La prima parte della settimana vedrà ancora pioggia e temporali sparsi sulo territorio della regione, mentre a partire da giovedì dovrebbe registrarsi un miglioramento. I valori resteranno piuttosto stabili, oscillando tra minime di 13 e massime di 16 gradi centigradi. Bello il weekend di sabato 20 e domenica 21 novembre.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 16 novembre

Oggi, martedì 16 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia alternata a schiarite. Nel dettaglio sulla Capitale di notte ci saranno nubi sparse con precipitazioni assenti, la pioggia inizierà a cadere al mattino, moderata nel corso del pomeriggio e debole di sera. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con pioggia su Viterbo, Frosinone e Rieti, pioggia alternata a schiarite su Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 novembre

Un colpo di scena ci attende nel weekend. Se finora la settimana ci sembra fortemente perturbata, lasciando solo parziali spazi alle schiarite, il weekend di sabato 20 e domenica 21 novembre si preannuncia bello. Il tempo sarà infatti sereno per l'intero arco del fine settimana, con il sole che brillerà indisturbato, concedendoci una preziosa occasione per trascorerre giornate all'aria aperta, per passeggiate in città o gite fuoriporta. Le temperature infatti si manterranno ancora piuttosto miti nonostante la stagione, comprese tra minime di 9 e massime di 17 gradi centigradi.