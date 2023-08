Previsioni meteo Roma e Lazio 16 agosto: sole e temperature fino a massime di 33 gradi Sole e caldo e temperature fino a massime di 33 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 16 agosto.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 16 agosto, registrano sole e temperature con massime fino a 33 gradi. In settimana si attende la rimonta dell'anticiclone africano, che riporterà molto in alto la colonnina di mercurio. Con il nome di Nerone l'alta pressione sub-sahariana tornerà a rendere incandescente l'aria sul Bacino del Mediterraneo. A farla da padrone saranno caldo e umidità, dopo le giornate trascorse all'insegna delle temperature miti e dell'aria più fresca.

Anche le notti torneranno ad essere più calde, mentre nei giorni scorsi i valori di sera si sono piacevolmente abbassati, facendoci dormire meglio. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it tra giovedì e venerdì le temperature arriveranno a massime di 35/36 gradi su gran parte del centro, compreso il Lazio. Nel fine settimana invece raggiungeranno 37/38 gradi a Roma.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 16 agosto

Oggi, mercoledì 16 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, con temperature che oscilleranno tra minime di 19 e massime di 33 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga nel resto del Lazio, ovunque il tempo si manterrà bello e le precipitazioni saranno assenti. Sole e caldo la faranno da padroni su tutti i capoluoghi di provincia della regione: a Frosinone oscilleranno tra minime di 19 e massime di 32 gradi, a Latina tra minime di 20 e massime di 31 gradi, a Rieti tra minime di 17 e massime di 32 gradi, a Viterbo tra minime di 19 e massime di 33 gradi.