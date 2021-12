Previsioni meteo Roma 11 dicembre: pioggia e schiarite, freddo e temperature in calo Piogge alternata a schiarite e temperature tra i 6 e gli 11 gradi centigradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 11 dicembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 11 dicembre, registrano pioggia alternata a schiarite e temperature comprese tra minime di 6 e massime di 11 gradi centigradi. Una giornata all'insegna dell'instabilità, che vedrà un miglioramento nel pomeriggio e verso sera. Una coda del maltempo, che nei giorni scorsi ha imperversato sull'Italia e sulle regioni centrali, con temporali, forte vento, grandinate e neve anche in pianura. Nel weekend, come anticipato dagli esperti de IlMeteo.it ci sarà una tregua, con un netto miglioramento del quadro meterologico, ma assisteremo anche a un nuovo calo delle temperature che raggiungeranno lo zero o ne scenderanno di poco al di sotto di notte e al mattino presto. Sabato infatti il tempo sarà ancora un po' incerto, mentre domenica potremo godere di una giornata all'insegna del sole, per concederci qualche ora da trascorrere all'aria aperta, con una passeggiata in città o una gita fuori porta. Buone notizie anche per la prossima settimana, che sarà all'insegna del bel tempo.

Oggi, sabato 11 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano un tempo all'insegna dell'instabillità. Nel dettaglio sulla Capitale la notte è caduta pioggia, con precipitazioni a carattere moderato, la mattina il cielo è coperto con pioggia assente, mentre nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso, poi ampie schierite anticiperanno il bel tempo della giornata successiva. Sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio il cielo sarà poco nuvoloso o con nubi sparse, ma non dovrebbe piovere.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 12 dicembre

Domenica 12 dicembre le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, con cielo sereno e sole che brillerà per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da forte a moderato. Nel temperature in città oscilleranno tra minime di 4 e massime di 11 gradi centogradi. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con cielo sereno e precipitazioni assenti. Si registra però un calo delle temperature, con minime di -1 a Rieti e zero a Viterbo.