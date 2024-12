video suggerito

Previsioni meteo oggi venerdì 27 dicembre 2024 a Roma e nel Lazio: cielo sereno, temperature sullo zero Temperature che toccano lo zero a Roma e nel Lazio per la giornata di oggi, venerdì 27 dicembre 2024: cielo sereno in tutte le province.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo sereno in tutte le province della regione Lazio dove per la giornata di oggi, venerdì 27 dicembre 2024, si prevede il sole. Le temperature, invece, restano basse e toccano lo zero. La minima, proprio di zero gradi, è attesa a Rieti, mentre la massima di 15 gradi è prevista a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo un'ultima settimana caratterizzata da maltempo e vento, oggi a Roma torna a splendere il sole. Nella giornata di venerdì 27 dicembre il vento è fra il debole e il moderato, il sole persiste nell'intera giornata durante la quale non compare neanche una nuvola passeggera. Per quanto riguarda le temperature, invece, occorre continuare a coprirsi bene. Dopo il crollo di qualche giorno fa, il termometro resta ancora sul freddo e a Roma oscilla fra una minima di 4 e una massima di 14 gradi centigradi, attesa soltanto nella fase centrale della giornata.

Previsioni meteo nelle province del Lazio

Cielo sereno e sole anche nelle altre province della regione Lazio, nessuna esclusa. Questo venerdì 27 dicembre splende in ogni provincia. Nella città di Rieti, sebbene il sole sia presente per l'intera giornata senza nuvole passeggere, il termometro oscilla fra gli zero gradi di minima e i 12 di massima con precipitazioni assenti e vento debole. Nel Viterbese, invece, le temperature sono comprese fra i 3 e gli 11 gradi: anche qui il cielo resta terso e il sole prova a riscaldare la città.

Mentre a Frosinone il termometro oscilla fra l'1 e i 14 gradi, a Latina il clima è leggermente più mite e si muove fra la minima, ancora di un grado, e la massima di 15. In entrambe le province, anche in questo caso, restano sole e cielo limpido per l'intera giornata di oggi.