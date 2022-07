Previsioni meteo oggi Roma e Lazio: nuova ondata di calore, massime sui 36 gradi Il caldo non accenna a diminuire e per quanto riguarda la prima settimana di agosto dovremo rassegnarci a convivere con temperature più vicine ai 40 gradi che ai 30.

A cura di Enrico Tata

La giornata di oggi, domenica 31 luglio, sarà calda e soleggiata a Roma con possibili nuvole in serata. I venti saranno moderati e le temperature comprese tra 23 e 34 gradi. Da domani, le temperature torneranno a salire e la prima settimana di agosto si preannuncia caldissima. Le massime dovrebbero tornare intorno ai 36 gradi e con giornate da bollino rosso in tutti i capoluoghi della Regione. Per il momento non si intravvede l'arrivo di perturbazioni, anche se gli esperti sostengono che la seconda parte del mese potrebbe essere molto piovosa.

Da lunedì 1 agosto l'anticiclone africano si rinforzerà gradualmente e comincerà una nuova ondata di calore, la sesta dell'estate 2022. Da metà settimana i valori delle massime, infatti, torneranno molto al di sopra delle medie del periodo. Le massime supereranno in tutta Italia i 30 gradi e saranno comprese tra 31 e 35 con picchi di 38 gradi in Sardegna e 36-37 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e fascia centrale della pianura padana.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com "nella seconda metà della settimana l'anticiclone africano sembra intenzionato ad irrobustirsi ulteriormente e, a parte qualche temporale che di tanto in tanto potrà interessare l'arco alpino e le zone limitrofe, il tempo dovrebbe mantenersi stabile e il caldo farsi sempre più intenso. A ridosso del weekend si potrebbero superare diffusamente i 35°C su gran parte d'Italia, con locali punte anche prossime ai 40°C sugli entroterra tirrenici". Insomma, il caldo non accenna a diminuire e per quanto riguarda la prima settimana di agosto dovremo rassegnarci a convivere con temperature più vicine ai 40 gradi che ai 30.