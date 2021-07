Riecco l'anticiclone africano. Dopo qualche giorno di tregua, le temperature torneranno ad alzarsi e arriveranno, nel centro Italia, a picchi mai raggiunti dall'inizio dell'estate. Tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, infatti, le temperature a Roma potrebbero raggiungere i 36 gradi nelle ore più calde. Una corrente d'aria caldissima in arrivo da sud poterà temperature roventi su tutta Italia, anche se al nord questo poterà anche forti temporali estivi e grandinate. Al centro, invece, splenderà sempre il sole e per il momento non sono previste piogge.

Caldo, allerta arancione a Roma il 7 luglio

Secondo il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, ieri la Capitale era classificata con il bollino verde (cioè allarme zero, il più basso). Le cose cambieranno già da oggi, quando l'allarme sarà di livello 1, giallo, ma soprattutto da domani: mercoledì 7 luglio è infatti prevista un'allerta arancione di livello 2 sulla Capitale. Questa allerta descrive una condizione meteo caratterizzata da "temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali". Anche nelle città di Rieti, Latina e Frosinone l'allerta caldo sarà arancione. Sarà invece gialla a Viterbo.

Domani le massime intorno ai 36 gradi a Roma

A Roma il termometro segnerà 27 gradi alle 8 di mattina del 7 luglio, mentre alle 14 segnerà 34 gradi, con temperatura percepita intorno ai 36 gradi. Oggi, allerta gialla, la temperatura massima salirà intorno ai 33 gradi, con temperatura massima percepita intorno ai 35 gradi. La temperatura percepita tiene conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa.