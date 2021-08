Previsioni meteo Lazio, caldo asfissiante a Rieti e a Viterbo. A Frosinone 40 gradi Allerta caldo nel Lazio. Sarà bollino rosso, allerta di livello 3, il più grave e pericoloso, a Roma, ma non solo. Allerta anche a Rieti, Latina e Frosinone, dove la temperatura massima percepita arriverà addirittura a toccare i 40 gradi. Sarà bollino arancione, allerta di livello 2, a Viterbo.

A cura di Enrico Tata

Non farà caldo solo a Roma, ma in tutto il Lazio. Quella di Ferragosto sarà la settimana più calda dell'estate, con picchi che arriveranno addirittura a toccare i 40 gradi in alcune città della Regione. Sarà bollino rosso, allerta di livello 3, il più grave e pericoloso, a Roma, ma non solo. Allerta anche a Rieti, Latina e Frosinone, dove la temperatura massima percepita arriverà addirittura a toccare i 40 gradi. Sarà bollino arancione, allerta di livello 2, a Viterbo.

Le previsioni per le province: 40 gradi a Frosinone

Stando alle previsioni del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, a Rieti oggi, mercoledì 11 agosto, la temperatura massima toccherà i 37 gradi, sia per quanto riguarda quella reale che quella percepita. Domani alle ore 14 verranno raggiunti i 38 gradi. Situazione simile a Latina, con 37 gradi di massima sia oggi che domani, ma con quella percepita che salirà a 39 gradi. La condizione peggiore, tuttavia, si verificherà a Frosinone, quando sia oggi che domani le temperature toccheranno i 38 gradi, con quella percepita che sfiorerà addirittura i 40 gradi. Farà più fresco, si fa per dire, a Viterbo, con la temperatura massima percepita che non salirà sopra i 37 gradi.

Farà ancora caldo: il picco di Lucifero solo a Ferragosto

L'anticiclone africano Lucifero non ha alcuna intenzione di lasciare la penisola italiana e il picco di questa intensa ondata di calore si avrà solo nella giornata di Ferragosto, domenica 15 agosto. Nei prossimi bollettini sulle ondate di calore c'è da aspettarsi ancora allerte per caldo intenso almeno fino all'inizio della prossima settimana.