Previsioni meteo domenica 26 febbraio 2023: temporali e allerta gialla su tutta la regione Domenica di pioggia quella di oggi, 26 febbraio 2023, sulla regione Lazio: allerta gialla su tutte le province per temporali e temperature fra i 4 e i 14 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

La giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2023, si apre con cielo grigio e cupo su tutte le province della regione Lazio: le temperature, nonostante la pioggia e i temporali che caratterizzano l'intero giorno, sono piuttosto miti, comprese fra la minima di 4 gradi registrata a Viterbo e i 14 di massima a Latina. Come comunicato ieri dal dipartimento di Protezione Civile della regione Lazio, per oggi è prevista allerta gialla su tutte le province (come in altre del centro Italia): temporali forti e possibili nevicate.

Previsioni meteo a Roma: temporali anche sulla capitale

Non fa eccezione al maltempo neppure la capitale dove le prime piogge sono attese già alle ore 5 della mattina: nella tarda mattinata e nel pomeriggio, invece, si prevedono forti temporali, con vento e attività elettrica piuttosto intensa. Le temperature, come scrive Il meteo.it, sono comprese fra gli 11 e i 13 gradi centigradi.

L’allerta gialla per domani, domenica 26 febbraio.

Maltempo anche in tutte le province: possibili nevicate nel reatino

Il maltempo colpisce, però, ogni zona della regione Lazio. La provincia più fredda nella giornata di oggi, domenica 26 febbraio, è quella di Viterbo dove le temperature sono comprese fra i 4 e gli 11 gradi centigradi. Più mite, invece, il tempo a Rieti, dove la minima non scende sotto i 7 gradi e la massima non supera i 10. In entrambe le regioni si registrano precipitazioni piovose, ma temporali meno intensi. Nel caso della provincia appenninica, però, non si escludono nevicate a "quota di montagna".

La zona più a sud del Lazio, invece, è caratterizzata da temporali e schiarite, sia nella provincia di Latina che in quella di Frosinone. Qui il tempo peggiora soprattutto fra il tardo pomeriggio e la sera, quando arrivano temporali più forti. Le temperature, invece, restano fra le più miti della regione comprese fra 10 e 14 gradi nel capoluogo pontino e fra gli 8 e i 13 nel frusinate.