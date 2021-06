in foto: (La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 25 giugno, registrano scarsa nuvolosità e caldo. Dopo una breve parentesi di pioggia e nuvole che si è verificata ieri pomeriggio, nella Capitale si torna a respirare grazie ad un lieve calo delle temperature evidente già dalle prime ore di questa mattina. Oggi il termometro toccherà una minima di 20 gradi e a stento oltrepasserà i 30 gradi solo nelle ore centrali della giornata. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno ad una intensità di circa 18 km/h, con possibili raffiche fino ai 19 km/h. Scarse nuvole passeggere potranno offuscare il sole nel corso della mattina, ma non sono previste precipitazioni. Cielo sereno in serata e venti deboli.

Previsioni meteo a Roma sabato 26 e domenica 27 giugno

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 26 e domenica 27 giugno registrano una nuova ondata di calore. Gli esperti de Il Meteo.it prevedono per questi ultimi giorni di giugno una risalita di aria calda a causa della presenza sulla Penisola italiana dell'anticiclone Nord-Africano. Nel dettaglio, sabato le temperature oscilleranno tra una minima di 16 gradi e una massima di 32 gradi nelle ore centrali della giornata. I venti saranno a tratti deboli e a tratti moderati raggiungendo una intensità massima di 11 km/h. Domenica giornata ancora più calda con picchi di 32 e 33 gradi dalle ore 12 fino alle ore 17. In serata la temperatura scenderà fino ai 19 gradi prima di salire nuovamente lunedì 28 giugno, giornata che già si prevede essere molto calda a causa dell'alta pressione che determinerà una risalita delle temperature con punte massime che potranno raggiungere i 35 e 36 gradi.