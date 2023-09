Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 29 settembre 2023: cielo sereno Cielo sereno e temperature non oltre i 30 gradi centigradi per oggi, venerdì 28 settembre, a Roma e nel Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo terso, sole e temperature miti: si chiude così quest'ultima settimana lavorativa di settembre. Oggi, venerdì 29, le previsioni meteorologiche annunciano bel tempo a Roma e in tutta la regione Lazio con temperature che oscillano fra la minima di 12 gradi attesa a Viterbo e la massima di 29, prevista nella capitale.

Previsioni meteo oggi a Roma

Il termometro non scende più in basso dei 16 gradi nella Capitale. La massima, invece, come anticipato, si aggira sui 29 gradi circa: queste le previsioni per oggi a Roma, secondo il Meteo.it. Il cielo resta limpido, senza neanche una nuvola, per tutto il giorno, riscaldato dal sole. Venti deboli, moderati soltanto nella parte centrale della giornata.

Il meteo sulle altre province

La città di Viterbo, come anticipato, in questa giornata di fine settembre è la provincia con le temperature più rigide che si muovono da una minima di 12 gradi, la più bassa attesa in tutta la regione Lazio, ad un massima di 27. Un grado in più sulla minima nella provincia di Rieti, dove il termometro si muove fra i 13 gradi di minima e i 26 di massima. Sole anche qui per tutto il giorno, senza vento o, al massimo, con brezze deboli.

Quindici gradi centigradi, invece, sono quelli di temperatura minima registrata a Frosinone, con sole per l'intera giornata fatta eccezione per le prime ore serali, quando arriva qualche nuvola. La massima, invece, è di 27 gradi, attesa nella parte centrale della giornata. Stessa temperatura massima quella attesa anche nel capoluogo pontino: a Latina la massima è di 27 gradi. La minima, invece, non scende sotto i 18 gradi centigradi.