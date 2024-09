video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio venerdì 27 settembre 2024: nuvoloso e temperature in aumento Temperature in aumento e nuvole a Roma e nel Lazio in questo ultimo venerdì di settembre 2024: le previsioni meteo per oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo sereno e nuvoloso con temperature in aumento che tornano a sfiorare quasi i 30 gradi: un'inversione di rotta in questo ultimo venerdì del mese, 27 settembre 2024. La temperatura massima, infatti, si muove intorno ai 28 gradi ed è attesa a Roma, la minima è di 16, attesa nel Reatino.

Che tempo fa oggi a Roma

Che tempo fa oggi sulla capitale? Il termometro oggi oscilla fra i 20 e i 28 gradi centigradi. Sereno variabile, con qualche nuvola e cielo completamente coperto nella prima mattina e a tarda sera. Non sono attese piogge o precipitazioni e i venti sono moderati, come riporta il Meteo.it.

Le previsioni meteo sulle province

Anche nelle province il cielo limpido, nella giornata di oggi, viene presto occupato da nuvole scure. Nel Reatino le nuvole più scure sono concentrate soprattutto nella mattinata fino al primo pomeriggio, poi il cielo si libera e torna il sereno. Il termometro oggi oscilla fra i 16 e i 25 gradi. Fra i 17 e i 26, invece, le temperature attese venerdì 27 settembre nel Viterbese. Il cielo è coperto nelle prime ore della mattina, sereno variabile nella prima fase della giornata, dalle 11 alle 17. E poi, prima delle nuvole che tornano in serata, qualche ora di cielo limpido e sole.

Temperature più miti nelle province del sud. Nei settori appenninici, in provincia di Frosinone, dopo una mattina di nuvole, nel pomeriggio il cielo si rischiara e arriva il sole. La temperature minima in Ciociaria si muove intorno ai 18 gradi, la massima, invece, intorno ai 26. Ventuno gradi di minima e 27 di massima, invece, sulle zone costiere, in provincia di Latina. Anche qui il cielo resta nuvoloso per quasi tutto il giorno, fatta eccezione per un paio di ore.