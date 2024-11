video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 9 novembre 2024: sole e nubi sparse Schiarite e nuvole in questa giornata di sabato 9 novembre a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni meteo per oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Getty Images

Schiarite e nuvole nella giornata di oggi, sabato 9 novembre 2024: queste le previsioni meteo previste con nubi sparse con il sole che ogni tanto, nel corso della giornata, fa capolino. Le temperature restano stabili, comprese fra le minime di 9 gradi, attese nella provincia di Rieti e le massime intorno ai 21 gradi di Roma, Latina e Frosinone.

Che tempo fa oggi a Roma

Nella capitale oggi il termometro di muove fra i 13 gradi di minima e i 21 di massima. Nella prima mattina di oggi, sabato 9 novembre, non è escluso che arrivi qualche pioggia sparsa, ma poi torna il sole. Fino al primo pomeriggio, verso le ore 14, il sole si alterna alle nuvole. Dopo le 14, invece, nel arrivano le nuvole, il cielo appare coperto. Come scrive il Meteo.it, precipitazioni assenti e venti deboli sulla capitale.

Le previsioni meteo nelle altre province

Come anticipato in apertura, a Rieti la temperatura minima di oggi si attesta intorno ai 9 gradi centigradi, mentre le massime non superano i 19 gradi. Anche qui, nel cielo convivono sole e nuvole per l'intera giornata di oggi, sabato 9 novembre 2024. Precipitazioni assenti e venti deboli. Stessa situazione anche nella provincia di Viterbo dove, invece, a metà pomeriggio il cielo si copre totalmente e nasconde il sole. Il termometro oscilla fra i 10 e i 18 gradi centigradi.

Decisamente meno rigide le temperature attese nelle province del sud della regione. In quella di Frosinone, le temperature oscillano fra gli 11 e i 21 gradi centigradi, ma i venti sono moderati. Precipitazioni assenti: per l'intero giorno si alternano sole e nuvole. Nella provincia di Latina, invece, dopo una giornata con sole e nuvole, nel pomeriggio il cielo diventa scuro a partire dalle 16. Anche qui, dove le temperature si muovono fra i 14 e i 21 gradi, non sono attese precipitazioni.