Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 4 gennaio 2024: nuvole e temperature in calo

A cura di Beatrice Tominic

Nuvole e banchi di fitta nebbia a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, primo sabato dell'anno, 4 gennaio 2025. Mentre il tempo diventa più scuro, con il cielo coperto da nuvole e banchi di nebbia nelle zone dell'entroterra e del sud e limpido col sole nei territori più a nord, arriva un lieve calo delle temperature dopo un venerdì mite. La minima si tocca nella città di Viterbo, dove è attesa di -1, mentre la massima a Latina e Roma, di 14 gradi.

Che tempo fa oggi a Roma, le previsioni per sabato 4 gennaio 2025

Cielo limpido e sole sulla capitale in questo primo sabato del 2025, 4 gennaio. Fatta eccezione per qualche nuvola passeggera nella mattinata, fra le 7 e le 10 e un po' di nebbia nel corso della nottata. Le temperature, come scrive il Meteo.it, oscillano fra i 4 gradi di temperatura minima e i 13 di massima.

Previsioni meteo sulle altre province

Una giornata nuvolosa quella di questo primo sabato del 2025 nella provincia di Rieti, dove il cielo resta grigio e cupo per tutto il giorno. Il sole fa capolino soltanto fra le 13 e le 19, per il resto il clima resta rigido. Anche le temperature sono in drastico calo ed oscillano fra una minima di 4 e una massima di 10 gradi. La provincia più freddo, però, resta quella di Viterbo dove le temperature sono comprese fra -1 e 9 gradi. A scaldare l'ambiente, però, c'è il sole con il cielo sereno: le nuvole arrivano soltanto nella tarda serata, dopo le ore 22.

Nuvole, foschia e nebbia, invece, contraddistinguono la giornata di oggi a Frosinone. Il sole fa capolino soltanto nelle fasi centrali della giornata, per il resto il cielo è cupo e il vento debole. Il termometro oscilla fra i 6 e i 13 gradi. Un grado in più, fra i 7 e i 14 gradi, invece, quelle previste a Latina, dove il cielo è limpido e splende il sole, fatta eccezione per qualche nuvola passeggera e alcune in notturna.