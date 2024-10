video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi mercoledì 23 ottobre: pioggia e schiarite Pioggia, cielo coperto e qualche schiarita a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni meteo previste per oggi, mercoledì 23 ottobre 2024.

A cura di Beatrice Tominic

Pioggia, nuvole e schiarite oggi, mercoledì 23 ottobre 2024 a Roma e nel Lazio. Le temperature sono leggermente in calo, comprese fra una minima di 15 gradi centigradi e una massima di 22. In alcune zone per la giornata di oggi è stata proclamata dal dipartimento di Protezione Civile della regione Lazio l'allerta gialla.

Che tempo fa oggi a Roma

Come previsto dal meteo dell'Aeronautica Militare, nella giornata di oggi sono previste nuvole, piogge e schiarite a Roma, con un rischio di precipitazioni che oscilla fra il 30% e il 50% sebbene, come riporta il grafico nell'immagine sottostante, in alcune fasi della giornata non sia previsto alcun genere di precipitazione. Le temperature oscilla fra i 19 gradi centigradi e i 21, in progressiva diminuzione nei prossimi due giorni.

Le previsioni per mercoledì 23 ottobre 2024 a Roma, dall'Aeronautica Militare.

Previsioni meteo nelle province: che tempo fa oggi nel Lazio

Pioggia anche nelle altre province, particolare attenzione in quella di Viterbo dove, sia nella zona dei bacini costieri del nord che nel bacino del medio Tevere è stata proclamata allerta gialla per il maltempo a partire dalla tarda mattinata di oggi e per le 18-24 ore successive. Sono attese "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento". Isolati rovesci sono attesi nelle altre zone della regione come, ad esempio, quella di Rieti, dove sono previste nuvole e precipitazioni per l'intera giornata di oggi. Per quanto riguarda le temperature, invece, nella Tuscia sono comprese fra i 16 e i 17, nel Reatino fra i 15 e i 18.

Piogge deboli anche nelle province del sud. Nel Frusinate, dove le temperature oscillano fra i 18 e i 22 gradi, qualche pioggia in mattinata, cielo nuvoloso con qualche schiarita nel pomeriggio. Nella provincia pontina, invece, il termometro si muove fra i 19 e i 21 gradi, piove con qualche schiarita soltanto nel pomeriggio.