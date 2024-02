Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 4 febbraio 2024: qualche nuvola, ma niente piogge Cielo coperto, con nuvole e nebbia, ma niente pioggia: queste le temperature previste oggi, domenica 4 febbraio, sulla capitale e le altre province del Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Sole, cielo coperto e qualche nuvola all'orizzonte: queste le previsioni meteo per oggi, prima domenica di febbraio, nella regione Lazio e nella capitale. Le temperature si muovono fra una minima di 3 gradi centigradi, attesa sia nel Viterbese che nel Reatino e una massima di 16 gradi.

Che tempo fa oggi a Roma

Nella capitale cielo nuvoloso soltanto la mattina e nella tarda serata: per il resto del tempo la giornata si presenta con un cielo sereno e temperature comprese fra i 9 gradi di minima e i 16 di massima. Venti deboli e precipitazioni assenti. Ma attenzione, nei prossimi giorni si attende un peggioramento progressivo, a partire dai cieli coperti, come scrive il Meteo.it.

Previsioni meteo e temperature sulle province

Diversamente, invece, le temperature su alcune province sono più basse rispetto alla capitale. Rieti e Viterbo, ad esempio, mostrano come minima i 3 gradi centigradi. Entrambe, come atteso nella capitale, trovano la loro massima in 16 gradi centigradi. In entrambi i casi il cielo è sereno, con venti deboli e precipitazioni non pervenute. Anche in queste zone, dalla Tuscia ai settori appenninici, però, sono attesi peggioramenti: già domani potrebbe esserci cielo coperto, nebbia e foschia diffusa con un abbassamento di temperatura.

Minime più alte e massime più basse nelle due province più a sud. A Frosinone, ad esempio, il termometro oscilla fra i 5 e i 12 gradi, mentre a Latina fra i 3 e i 16. Mentre nel capoluogo pontino, fatta eccezione per la mattina e la tarda serata, fa incursione il sole, in quello ciociaro oggi il cielo appare totalmente coperto da nuvole e nebbia: il sole fa capolino soltanto nella parte centrale della giornata, ma non è destinato a rimanere.