Previsioni meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 11 ottobre 2023: sole e temperature sopra i 30 gradi Ultimo giorno con temperature estive prima di un progressivo calo: sole e caldo in tutte le province della Regione Lazio, compresa la capitale.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Ancora temperature estive con il termometro che supera i 30 gradi di temperatura massima in quasi tutte le province, fatta eccezione per il reatino, dove si arriva comunque a 28 gradi. Quelle più alte, invece, si registrano a Roma e Latina dove il termometro raggiunge i 31 gradi. Per tutto il corso della giornata nel cielo brilla il sole, la probabilità di precipitazioni non arriva al 10%. Venti deboli.

Oggi si dovrebbe raggiungere il picco massimo di calore prima di una nuova progressiva discesa, con temporali nel fine settimana.

Previsioni del tempo oggi a Roma

Come anticipato, da giorno dell'ottobrata, quella di oggi, mercoledì 11 ottobre, si presenta come una giornata estiva con temperature che arrivano a 31 gradi. Le minime, invece, si aggirano intorno ai 15 gradi centigradi, con uno sbalzo termico di una quindicina di gradi. La giornata, come prevede Il Meteo.it, è splendida, senza una nuvola e con tanto sole, dalla mattina fino alla sera.

Il meteo sulle province

Come anticipato, le temperature meno miti si registrano nel Reatino, dove il termometro oscilla fra i 13 e i 28 gradi centigradi. Anche nella provincia più appenninica del Lazio, il cielo è sereno, qualche nuvola compare soltanto durante le prime ore della mattina. Temperature piuttosto miti anche nel Viterbese, comprese anche in questo caso, fra i 13 e i 28 gradi: qui, però, nessuna nuvola all'orizzonte.

Diversa, invece, la situazione nel capoluogo pontino e in quello ciociaro. Anche in quest'ultimo le temperature sono piuttosto miti, fra i 15 e i 28 gradi, con la temperatura massima attesa a metà pomeriggio, verso le 16. A Latina, invece, si attende qualche grado in più, 17 per la minima e sulla trentina per la massima.