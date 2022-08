Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 9 agosto 2022: tornano le piogge Oggi, martedì 9 agosto 2022, nella regione Lazio tornano le piogge: le temperature scendono fino a 18 gradi anche nella capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, martedì 9 agosto 2022, nella regione Lazio e nella capitale, tornano le piogge. La mattina si apre con il bel tempo su tutti i territori della regione e, soltanto a partire dall'ora di pranzo, arrivano le precipitazioni, in alcuni casi sparse e isolate. Dopo le piogge, infine, nella maggior parte dei territori torna il sereno, le nubi si diradano e le temperature si abbassano: nel Lazio le massime toccano i 34 gradi e le minime scendono fino a 18.

Martedì 9 agosto 2022: piogge attese anche a Roma

Tornano le piogge anche a Roma: precipitazioni attese nel primo pomeriggio, fra le 13 e le 14 e nella prima serata, fra le 19 e le 20, con piogge isolate e schiarite. Le temperature massime raggiungono i 33 gradi prima dei periodi di pioggia e poi scendono fino a raggiungere quelle minime, che si aggirano intorno ai 22 gradi. La mattina si apre con il sole e il caldo, ma nel resto del pomeriggio, invece, il cielo della capitale appare coperto dalle nuvole.

Previsioni del tempo nel Lazio

Oltre alla capitale, anche le altre province della regione Lazio godono del ritorno delle piogge, fatta eccezione per Viterbo, la provincia più a nord del Lazio. Qui il cielo diventa particolarmente nuvoloso nel pomeriggio, quando le temperature superano i 30 gradi e raggiungono le massime, intorno ai 33 gradi. Cielo sereno, invece, nella mattinata, quando si toccano le temperature più basse intorno ai 19 gradi e nella serata. Diversamente a Rieti si attendono forti precipitazioni fra le ore 12 e le 19: pioggia, temporale e schiarite caratterizzano questa giornata. Le temperature, che raggiungono la massima di 29 gradi nella parte centrale della giornata, si attestano con una minima di 19.

Le province più a sud sono colpite dalla pioggia nel pomeriggio: fra le 12 e le 19 piogge deboli si alternano a temporali più forti nella zona del frusinate, mentre verso le 14 sono attese piogge in quella pontina. Nei territori in provincia di Frosinone, infine, le temperature sono comprese fra i 21 e i 32 gradi, mentre in quelli di Latina fra i 24 e i 31.