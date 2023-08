Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 8 agosto 2023: sole e temperature massime fino a 30 gradi Sole e qualche nuvola sulla zona più a sud della regione: le temperature restano comprese fra i 13 e i 30 gradi, attesi soltanto sulla capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Tornano sole e caldo sulla capitale oggi, martedì 8 agosto 2023. A Roma le temperature raggiungono anche i 30 gradi di massima: la minima della regione Lazio, invece, non scende sotto il 13 gradi registrati a Rieti.

Previsioni meteo a Roma oggi

Come scrive Il Meteo.it, nella capitale oggi sono attesi sole e caldo, con temperature comrpese fra i 17 e i 30 gradi di massima. Il momento più caldo della giornata, come di consueto, resta compreso fra le ore 14 e le 16 del pomeriggio quando, però, nel cielo si mostrano anche un po' di nuvolette passeggere. Dopo le piogge dello scorso weekend, per tutta la settimana in corso si attendono sole e caldo.

Il meteo delle altre province del Lazio

Temperature più basse nel resto della regione Lazio dove, comunque, il cielo resta limpido e il sole continua a splendere. La provincia che misura la massima del Lazio oggi è quella di Rieti, dove le temperature sono comprese fra i 13 e i 26 gradi. Qualche nuvola, in questo caso, soltanto nella prima parte della mattinata. Situazione simile a Viterbo, dove il termometro segna una temperatura fra i 14 e i 28 gradi centigradi: stavolta le nuvole attraversano il cielo limpido anche nella parte centrale della mattinata, ma lasciano velocemente spazio al bel tempo.

Nella zona meridionale, invece, le nuvole coprono il cielo per più tempo: nelle province di Frosinone e Latina il cielo è nuvoloso dalla tarda mattinata e per tutto il primo pomeriggio. Nel frusinate le temperature sono comprese fra i 17 e i 28 gradi centigradi, mentre nel capoluogo pontino fra i 19 e i 28: il sole resta presente, ma è meno caldo della scorsa settimana.