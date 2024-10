video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 22 ottobre 2024: nuvole e piogge sparse Nuvole, piogge e temporali oggi, martedì 22 ottobre 2024 a Roma e nel Lazio: ecco le previsioni meteo. Diramata allerta gialla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuvole, piogge e temporali per questo penultimo martedì del mese, 22 ottobre 2024. Per la giornata di oggi il dipartimento di Protezione Civile della regione Lazio ha disposto un'allerta di colore giallo. Con il ritorno del maltempo, non cambiano, però, le temperature che restano stabili. La minima si attesta intorno ai 14 gradi centigradi nel Reatino e la massima sui 22 gradi nella maggior parte delle province.

L'allerta gialla a Roma e nel Lazio oggi martedì 22 ottobre 2024

"Precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati". Questo è quanto prevede nella giornata di oggi l'allerta maltempo di colore giallo diramata dal dipartimento di Protezione Civile del Lazio nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 ottobre, a partire da stamattina e per le successive 12 ore.

Come riportato dalla cartina nell'immagine sottostante, le zone più a rischio sono quella dei bacini costieri del nord, il bacno del Medio Tevere, il bacino di Roma e quello dei bacini costieri del Sud.

Leggi anche Allerta meteo Roma e Lazio 22 ottobre: pioggia e temporali

Che tempo fa oggi a Roma

Come si vede dalla cartina in alto, anche il territorio della regione Lazio rientra nell'allerta gialla di oggi. Nubi sparse e schiarite per tutte il giorno, con precipitazioni attese nel corso del pomeriggio. Le temperature, invece, oscillano fra i 17 gradi centigradi di minima e i 22 di massima.

Previsioni meteo nelle province

Temperature più bassi a Rieti provincia in cui, dopo una mattinata di sole e sebbene non sia prevista allerta di colore gialla, non manca il rischio di pioggia soprattutto a partire dal pomeriggio e in tarda serata. Qui le temperature oscillano fra i 14 gradi e i 22. Fra i 15 gradi e i 22, invece, le temperature nel Viterbese, dove le nuvole arrivano in tarda mattinata, dopo le ore 11 circa. Nel pomeriggio le precipitazione aumentano progressivamente.

Non è attesa pioggia, invece, nel Frusinate dove, comunque, dal pomeriggio arrivano le nuvole a partire dalle 14: il termometro nei settori appenninici più a sud oscilla fra i 16 e i 22 gradi. Ancora pioggia, invece, nelle zone del capoluogo pontino, soprattutto quelle costiere, come previsto da allerta gialla. Le nuvole arrivano nel primo pomeriggio e portano con sé le precipitazioni, mentre le temperature sono piuttosto miti, comprese fr ai 18 e i 22.