Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 18 settembre: nubi sparse e temperature oltre i 30 gradi Temperature che superano i 30 gradi e cielo coperto per la maggior parte della giornata: queste le previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi lunedì 18 settembre 2023.

A cura di Beatrice Tominic

Si presenta come una giornata nuvolosa quella di oggi, lunedì 18 settembre 2023. Nella maggior parte dei territori della regione Lazio, così come nella capitale, il cielo appare coperto dalle nubi. Ma attenzione, nonostante la mancanza dei caldi raggi solari, le temperature percepite continuano ad essere piuttosto alte, comprese fra una minima di 17 gradi percepita a Rieti, Viterbo e Frosinone e una massima di 33 gradi centigradi, attesa a Roma: è qui che il termometro segna la temperatura massima oggi.

Previsioni meteo a Roma oggi

Come anticipato, Roma e la sua Città Metropolitana sono fra i territori più caldi della giornata di oggi, lunedì 18 settembre 2023. Con la massima di 33 gradi e la minima di 19, il tempo è variabile. Come scrive Il Meteo.it, dopo una mattinata con nuvole sparse e, in alcuni momenti, cielo terso con il sole, a partire dal primissimo pomeriggio, il cielo appare coperto e scuro, sebbene non siano previste piogge. Le prossime precipitazioni sono attesa per la giornata di sabato prossimo, 23 settembre.

Il tempo nelle altre province

Come anticipato il termometro non scende sotto ai 17 gradi centigradi a Rieti, Viterbo e a Frosinone. Nel reatino, dove la massima è di 30 gradi, una mattina di tempo sereno variabile, con il sole che fa capolino dalle nubi che si alterna al cielo coperto dal grigiore, anche in questo caso con precipitazioni assenti. Nel viterbese il cielo è coperto e scuro per la gran parte della giornata. Le temperature massime arrivano anche qui a 30 gradi. Due gradi in più nella massima del capoluogo ciociaro, dove si arriva a 32 gradi. Anche qui il cielo è coperto, ma nella fase centrale della giornata non è escluso il ritorno di un sole caldo. Chiude, con le temperature più alte, Latina: è qui che le temperature sono comprese fra i 20 e i 31 gradi con cielo coperto e variabile.