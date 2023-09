Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 7 settembre 2023: sole e caldo, temperature sopra 30 gradi Ancora sole e caldo sulla regione Lazio: temperature meno rigide a Viterbo e Rieti, la massima si tocca a Roma con 33 gradi.

Ancora un'altra giornata di sole e caldo sulla regione Lazio: quella che ci aspetta oggi, giovedì 7 settembre 2023, prevede temperature comprese fra una minima di 15 gradi a Viterbo e Rieti e una massima di 33 percepita nella capitale. Soltanto una provincia non raggiunge i 30 gradi di massima oggi ed è Rieti, che si ferma a 29. Per il resto, continua la bella stagione almeno per una settimana.

Previsioni meteo a Roma oggi

Come anticipato, Roma segna la massima di oggi con i suoi 33 gradi, anche se in alcuni casi, soprattutto nella zona del centro città, potrebbero esserne percepiti di più. La minima, invece, è di 18 gradi. La temperatura, come riporta Il Meteo.it, scende così drasticamente soltanto alle prime ore della mattina, verso le 6. Già dall'ora successiva aumenta di circa due gradi.

Previsioni del tempo nelle province

Come sempre le province con le temperature più basse sono quelle di Viterbo e Rieti dove le temperature oscillano, in entrambi i casi, fra la minima di 18 gradi e la massima di 29. Il cielo in queste province appare limpido e libero da nuvole, con il sole e i suoi raggi caldi alto nel cielo. Qualche nuvola compare nel reatino soltanto nella tarda serata.

Sole e cielo sereno, ma temperature molto più elevate, anche nel capoluogo pontino e in quello ciociaro. Qui il termometro oscilla, rispettivamente, fra una minima di 17 gradi a Frosinone e una di 19 a Latina. In entrambi i casi, invece, la massima raggiunge i 32 gradi, uno appena sotto alla temperatura massima della capitale. Giornata ideale per una gita al mare o in montagna prima di rientrare alla solita routine scolastica.