video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 13 giugno 2024: sole, nubi sparse e qualche pioggia Sole, nuvole sparse e qualche pioggia isolata: queste le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di giovedì 13 giugno 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Previsioni meteo eterogenee quelle previste per oggi a Roma e nel Lazio con sole, nubi sparse e, in alcuni casi, anche qualche pioggia isolata. Per la giornata di oggi, giovedì 13 giugno 2024, inoltre, le temperature oscillano fra i 12 gradi di minima prevista a Rieti e i 27 gradi di massima, attesi invece a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

La giornata di oggi, giovedì 13 giugno 2024, inizia con un cielo coperto e nuvoloso. E temperature già oltre i 16 gradi centigradi. Dopo qualche grado in meno della notte, nel corso della giornata si raggiunge la massima di 27 gradi, attesi a metà giornata, per le ore 13 circa. Dopo qualche nuvola, che torna nel primo pomeriggio, il cielo resta sereno fino alla tarda serata. Vento fra debole e moderato e, come scrive Il Meteo.it, le precipitazioni sono assenti.

Previsioni meteo nelle altre province del Lazio

Come anticipato, la minima regionale oggi spetta a Rieti, dove la temperatura oscilla fra i 12 e i 24 gradi centigradi. Stessa massima anche a Viterbo, dove però la minima è un grado maggiore e si aggira intorno ai 13 gradi. Mentre nel Reatino sono attese anche le piogge isolate, nel Viterbese, invece, sono molte le nuvole sparse e il cielo, a tratti, appare coperto, soprattutto in tarda mattinata. Questa situazione va avanti fino alla sera quando, invece, sembra tornare il sereno.

Cielo sereno con temperature massime più alte le due province più a sud del Lazio. A Frosinone, fatta eccezione per la mattina, quando il cielo è ancora coperto, splende il sole. Il termometro oscilla fra i 14 e i 26 gradi centigradi. Stessa situazione a Latina dove, però, le temperature sono comprese fra i 17 e i 25 gradi.