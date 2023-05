Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 21 maggio: ancora pioggia, allerta gialla nella regione Giornata di allerta gialla per il maltempo sulla regione Lazio, dove nuvole nere portano pioggia e temporali. Temperature comprese fra 12 e 24 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Un'altra giornata di allerta gialla nel Lazio, come diramato dalla Protezione Civile della Regione nella giornata di ieri. Anche oggi, domenica 21 maggio 2023, le precipitazioni non si placano: piogge e temporali continuano a manifestarsi su tutta la regione Lazio. Le temperature, invece, fanno segnare qualche grado in più sul termometro e sono comprese fra una minima di 12 gradi a Rieti e una massima di 24 a Latina. Come mostra la cartina in basso, tutti i territori della regione Lazio risultano essere a rischio nella giornata di oggi: attese forti piogge e temporali.

Previsioni meteo a Roma

Nessuna eccezione neppure per la capitale, dove per tutta la giornata si alternato cielo coperto da nuvole scure, schiarite e pioggia, che si abbatte su Roma soprattutto a partire dal tardo pomeriggio, come scrive Il Meteo.it. Le temperature, invece, sono comprese fra i 17 e i 23 gradi centigradi.

Il meteo sulle province

Anche a Latina e Frosinone le piogge più corpose si manifestano a partire dal tardo pomeriggio, dopo una giornata di schiarite e cielo coperto. Nel capoluogo pontino la temperatura oscilla fra i 16 e i 24 gradi, mentre nella città del frusinate dove sono previsti temporali con attività elettrica intensa, fra i 14 e i 23.

Meno caldi i territori del viterbese e del reatino dove le temperature si muovono, rispettivamente, fra i 13 e i 23 gradi e i 12 e i 22. Qui le precipitazioni arrivano, sia con piogge sparse che con rovesci di vasta portata, a partire dalle prime ore del pomeriggio e si protraggono per le successive, fino alla sera. Nuvole per il resto della giornata e qualche schiarita.