Le previsioni del meteo per mercoledì 9 giugno registrano ancora forte pioggia e temporali. Il quadro meteorologico per la giornata di oggi resterà ancora perturbato. Al mattino è previsto un lieve miglioramento, con cielo poco nuvoloso e nubi sparse, ma nel pomeriggio gli esperti de Il Meteo.it annunciano che tornerà ad imperversare il maltempo, con precipitazioni abbondanti fino a 6 millimetri e temporali, alternati ad ampie schiarite. Nuovo miglioramento di sera. Sul fronte delle temperature non si rilevano particolari cambiamenti, i valori resteranno piuttosto stabili oscillando tra minime di 15 e massime di 29 centigradi. L'attenzione è alta in città, dopo la bomba d'acqua di ieri, che ha portato un nubifragio, con strade allagate come fiumi che hanno inghiottito i veicoli e impedito la viabilità, specialmente nel quadrante Nord della Capitale, da Corso Francia al Nomentano. Il tempo migliorerà nei prossimi giorni, fino ad arrivare ad un fine settimana di sole e caldo sul territorio del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per domani giovedì 10 giugno

Domani, giovedì 10 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino, sole e caldo nel pomeriggio e nubi sparse di sera. Le precipitazioni saranno assenti per l'intero arco della giornata e il vento soffierà da debole a moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di e massime di 15 e massime di 30 centigradi. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, nubi sparse con isolate piogge su Viterbo, Rieti e Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 e domenica 13 giugno

Buone notizie ci attendono invece nel weekend, con le previsioni del meteo che annunciano cielo sereno e soleggiato nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, con massime che raggiungeranno punte di 32 centigradi.