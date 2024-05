video suggerito

Previsioni del meteo Roma e Lazio 13 maggio: nubi sparse, temperature fino a 24 gradi Nubi sparse in cielo, ma tempo ancora stabile su Roma e Lazio. Le previsioni del meteo per lunedì 13 maggio registrano temperature massime fino a 24 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 13 maggio, registrano nubi sparse. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it oggi la pressione è in lieve diminuzione e soffiano venti meridionali. Già ad inizio della settimana una profonda depressione, sospinta da correnti atlantiche, attraversa rapidamente l'Europa centro-settentrionale, per poi gettarsi nel bacino del Mediterraneo.

L'ingresso violento dell'aria fredda in quota potrebbe generare fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate. La giornata trascorre all'insegna del bel tempo, ma il cielo si presenta spesso irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime arrivano fino a 24 gradi, i valori notturni non subiranno grosse variazioni. Mari calmi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 13 maggio

Oggi, lunedì 13 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo ancora stabile. Sulla Capitale il cielo è coperto da nubi sparse per l'intero arco della giornata, mentre di sera è coperto. Le temperature oscillano tra minime di 11 e massime di 25 gradi, mentre il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio. Il cielo è poco nuvoloso o con nubi sparse su Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 13 e 25 gradi a Frosinone, tra 13 e 24 gradi a Latina, tra 9 e 23 gradi a Rieti, tra 10 e 24 gradi a Viterbo.