Previsioni del meteo Roma dal 30 agosto al 5 settembre: prime piogge e temperature in calo Prime piogge e temporali, con un calo delle temperature che non arriveranno a 30 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre. Una prima parte della settimana all’insegna del sole, mentre nel weekend tornerà il maltempo su tutta la regione.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 30 a domenica 5 settembre registrano un quadro meterologico all'insegna dell'instabilità. Le temperature subiranno un ulteriore calo, complice il vortice di bassa pressione, con massime che non raggiungeranno i 30 centigradi. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it la settimana in arrivo sarà all'insegna di due novità: da una parte è confermata la perdita d'intensità dell'anticiclone africano, dall'altra l'arrivo di aria decisamente più fresca e instabile, di provenienza nord atlantica, che porterà il ritorno del maltempo, con pioggia e temporali, i cui esordi nel Lazio ci sono già stati. Questo non vuol dire che l'estate è finita: il caldo tornerà in pochi frangenti, come se volesse far di nuovo capolino, un'ultimo sprazzo prima della definitiva conclusione della bella stagione, per poi lasciare spazio all'autunno. Nella seconda parte della settimana si attende l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, con tempo relativamente stabile. Previste precipitazioni anche a carattere temporalesco nel fine settimana.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 30 agosto

Domani, lunedì 30 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano bel tempo, con sole. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà sereno per l'intero arco della giornata, senza annuvolamenti. Le temperature oscilleranno tra minime di 13 e massime di 28 centigradi. Tempo bello e soleggiato anche sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 settembre

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 4 e domenica 5 settembre registrano un peggioramento del quadro meterologico, con un'ondata di maltempo in vista. Nella notte sulla Capitale cadranno pioggia e temporali, il cielo sarà coperto di mattina, poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno di sera. Il vento soffierà moderato. Possibili precipitazioni in vista anche nella giornata di domenica. Per dettagli più precisi sulle previsioni meteo del prossimi fine settimana sarà comunque necessario attendere i prossimi giorni.